Piero Angela e Alberto Luca Recchi in "I segreti del mare" all'Auditorium Conciliazione

Piero Angela e Alberto Luca Recchi portano il mare all'Auditorium Conciliazione presentando "I Segreti del mare". Un’icona tutta italiana Piero Angela, un esploratore instancabile Alberto Luca Recchi, si uniranno per una serata incredibile.

Uno show inedito, tra racconti e immagini mozzafiato, un viaggio tra le curiosità e le meraviglie degli Oceani con due accompagnatori d’eccezione come Piero Angela, divulgatore per antonomasia e Alberto Luca Recchi esploratore e fotografo del mare, protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per il National Geographic.

I due protagonisti hanno scritto tre libri sul mare insieme ad Alberto Angela. Gli spettatori si divertiranno a scoprire le meraviglie e le fragilità del mare, un secondo paradiso ancora inesplorato che rischiamo di perdere prima ancora di averlo conosciuto.

