Pierluca Buonfrate presenta "Words" all'Alexanderplatz Jazz Club

Un jazz “a tutto groove” dal sound moderno con ospiti internazionali.

Online su tutti i digital stores e in copia fisica dall’8 febbraio.



L’8 febbraio esce “Words”, l’ultimo lavoro discografico del cantate jazz Pierluca Buonfrate e sarà pubblicato sul mercato internazionale dalla prestigiosa etichetta Alfamusic, con la partecipazione di una formazione stellare composta da musicisti del calibro di: Ettore Carucci al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso e John Arnold alla batteria.

Sarà presentato nello storico scenario dell’Alexanderplatz Jazz Club domenica 10 febbraio, a partire dalle ore 22:00.



“Words” si ispira principalmente ad uno dei più grandi musicisti della storia, Miles Davis. Il nuovo progetto del crooner romano, arrangiato a 4 mani con Ettore Carucci, è improntato sulla scrittura di testi originali. Ogni brano o assolo di questo repertorio ha ispirato una storia da raccontare, trasformandosi in qualcosa di nuovo, che come protagonista ha appunto, le parole. Il metodo di composizione dei brani è anch’esso originale: molti sono composti attraverso la selezione di frammenti di assoli che, con l’aggiunta del testo, diventano nuove composizioni in stile contemporaneo. Non si tratta perciò di un classico “vocalese” ma di una elaborazione più profonda e complessa del fraseggio dei grandi del jazz.



“Desideravo realizzare un lavoro contemporaneo, non di vocalese classico. Allora – spiega Pierluca Buonfrate - ho preso i soli di Miles Davis, li ho trascritti studiandoli frase per frase, dandomi così la possibilità di scrivere una serie di nuovi testi. Finita la scrittura ho cominciato a scomporli e a rimontarli con nuovi stili, velocità e ritmi creando di fatto dei brani originali”.



Non mancano ospiti di caratura internazionale, che arricchiscono il sound dell’album con contributi stilistici di prim’ordine a partire da Gegè Telesforo: nel brano “The darkness” troviamo lo scat man italiano per eccellenza in un duetto, assolutamente inedito, che vede due voci maschili confrontarsi e mescolarsi attraverso i vari fraseggi per uscire dal “bad feeling” che donano a questo brano una peculiarità unica nel suo genere. Michael Rosen, sassofonista statunitense, impreziosisce “The Sun” e “Miles” mentre il direttore d’orchestra e tenorista Vincenzo Presta, lo troviamo in “Johnny Blue” e “My lovely girl”.



Insegnante, cantante e musicista jazz Pierluca Buonfrate inizia a studiare ascoltando i vinili di suo padre e di suo fratello maggiore: Sinatra, Davis, Billie, e anche i Beatles e i Police. Inizia a studiare chitarra da adolescente, passando poi al canto, al piano e alle percussioni. Mentre studia e cerca il suo stile, frequenta il workshop di Mark Murphy, una vera svolta nella sua carriera: il jazz diventa così il suo percorso.

Da questo momento in poi, tutto il suo impegno fatto di studio quotidiano, workshop, concerti porterà Pierluca a lavorare con musicisti importanti e famosi showmen come Renzo Arbore, Massimo Lopez, Luciano De Crescenzo.

Lavora anche come sessionman, sia in tv che in studio, per colonne sonore, tv, radio e jingles pubblicitari.

Nel frattempo ha sviluppato la sua carriera di insegnante: dal 1994 insegna tecniche vocali, canto jazz e improvvisazione nelle scuole di musica a Roma e dal 1996 lavora al Saint Louis College of Music.

Da cinque anni tiene corsi di canto e di improvvisazione negli istituti di istruzione superiore di tutta Europa.





Pierluca Buonfrate – Words

Alexanderplatz Jazz Club – via Ostia, 9 Roma

10 febbraio, ore 22:00



ONSTAGE

Pierluca Buonfrate - voce

Ettore Carucci - piano

Francesco Puglisi - contrabbasso

John Arnold - batteria