Pierluca Buonfrate ItaloAmericana Quartet a Villa Celimontana

Martedì 5 Settembre presso Villa Celimontana Italoamericana Quartet



Swingissimo Summer Edition come tutti i martedì a Bouganville Celimontana lo swing al superlativo assoluto! Musica dal vivo, scuola di ballo e dj set!



La Band del vocalist/crooner Pierluca Buonfrate propone una rivisitazione ed un omaggio ai grandi interpreti di origine italiana protagonisti della scena musicale americana degli anni 40 e 50.



Louis Prima, Dean Martin, Perry Como e naturalmente Frank Sinatra.

Lo Swing ed il Live sono il filo conduttore del repertorio di questi classici, con un piccolo omaggio anche agli "swingers" nostrani.



Il djset only swing sarà a cura della consolidata coppia Dj Arpad e Lalla Hop



E per tutti coloro che non sanno muovere un passo a tempo di swing, no problem! Ad insegnarvi i primi step ci sarà la scuola School Days Swing, lezioni gratuite per tutti!



Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free



Line up



Pierluca Bonfrate voce

Francesco Di Gilio piano

Giulio Ciani contrabbasso

Gianni Di Renzo batteria