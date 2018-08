Pierluca buonfrate 4tet "words” in concerto a Village Celimontana

Il nuovo progetto del Crooner romano è improntato sulla scrittura di testi originali. Ogni brano o assolo di questo repertorio ha ispirato una storia da raccontare, trasformandosi in qualcosa di nuovo, che come protagonista ha appunto, le parole, “words”.



Il metodo di composizione dei brani è anche esso originale: molti di essi sono composti attraverso la selezione di frammenti di assoli che con l’aggiunta del testo, diventano nuove composizioni, canzoni in stile contemporaneo.



Non si tratta perciò di un classico “vocalese” ma di una elaborazione più profonda e complessa del fraseggio di grandi del jazz come Miles Davis o Wayne shorter. A completare la songlist ci sono anche alcuni brani originali ed inediti. Nel 2019 il progetto Words uscirà in cd con la prestigiosa etichetta Alfamusic



Line-up

Pierluca Buonfrate - voce

Ettore Carucci - Piano

Francesco Puglisi - contrabbasso

John Arnold - batteria



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it