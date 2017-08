Pierino sul pero a La Città in tasca

“Pierino sul pero” spettacolo di pupazzi a guanto mossi a vista con Chiara Bindi e Miguel Rosario. Una ragazzina di nome Margherita ha la straordinaria facoltà di volare. Quando è allegra e si diverte, vola qua e là, libera e indipendente, cosa che non piace per niente alla strega Sinforosa che per invidia l'ha chiusa in una torre.

Un giorno, Sinforosa, in cerca di qualche ranocchio da mettere sotto i denti, presa dai morsi della fame, decide di mettere nel sacco Pierino, un ragazzino un po' fannullone appassionato di perine che tutti i giorni si arrampica a rubacchiarne qualcuna su un pero dei dintorni.

La Strega, spacciandosi per una povera vecchietta bisognosa di aiuto, avvicina il ragazzino e poi… zac! Lo mette nel sacco e si avvia verso casa. Per puro caso Pierino riesce a salvarsi e a scappare ma ahimé, il giorno dopo, grazie ad un nuovo inganno, la Strega riesce ad acchiapparlo nuovamente. Stavolta lo salva il cane Pallino che, messosi nel sacco al posto suo, giungerà a casa della Strega dove, prima di scappare avrà modo di conoscere Margherita e rimarrà colpito dalla sua storia.