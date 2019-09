Enrico Pieranunzi, Jacki Terrasson e David Riondino: serata di musica all'Auditorium Parco della Musica

Serata di musica all'Auditorium, nell'ambito del festival Una striscia di terra feconda, con Enrico Pieranunzi, Jacki Terrasson e David Riondino.

Enrico Pieranunzi pianoforte/Jacki Terrasson pianoforte Piano Duo.

Ecco due giganti del pianoforte jazz finalmente riuniti in un duetto storico, un incontro memorabile che tutti gli amanti del jazz sognavano. Da un lato Enrico Pieranunzi, un vero incantevole maestro del pianoforte che domina l’intera storia del pianoforte jazz, con una preferenza per Bud Powell, Paul Bley e soprattutto Bill Evans, oggi al culmine della sua arte. Dall'altro Jacky Terrasson, il più giramondo dei musicisti jazz, che durante la sua carriera ci ha emozionato ed entusiasmato sia con le sue prestigiose collaborazioni (Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Jimmy Scott, Charles Aznavour, Ry Cooder) che per il suo trio (per la prestigiosa etichetta Blue Note!).

David Riondino

"I cantautori sono canadesi" con David Riondino voce, testi, Celine Prouvost voce, Sara Jane Ceccarelli voce, Natalio Mangalavite piano, Paolo Ceccarelli chitarra.



I cantautori francofoni canadesi sono stati parte importante della canzone d’autore europea che ha parlato francese. Hanno inserito, negli anni sessanta, temi che oggi definiremmo ecologisti. Hanno raccolto il forte sentimento della natura che c’è nella poesia francese e lo hanno dilatato nei grandi scenari americani. La neve, i boschi, la presenza di animali, la solitudine e l’orgoglio di costruirsi un’idea del mondo, sono temi che circolano nella canzone d’autore canadese. Con inserti ritmici e scherzi musicali legati alla tradizione folklorica, con la sua poesia ricca di humour e malinconia, David Riondino non mancherà di emozionarci in questo nuovo spettacolo, costruito con una band eccellente: due splendide cantautrici, Céline Prouvost italo-francese e Sara Jane Ceccarelli italo-canadese, e due strumentisti ben noti ed apprezzati, il pianista Natalino Mangalavite e il chitarrista Paolo Ceccarelli.

