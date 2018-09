La scuola di cinema e teatro "Cinema Players Acting School" il giorno 2 ottobre alle ore 15,30 avrà l’onore in anteprima di avere ospite Enzo De Camillis, autore del libro su Pier Paolo Pasolini “Io So…Ma non ho le prove” e regista del film “Un Intellettuale in Borgata”, di cui verrà data la proiezione. Pier Paolo Pasolini, una delle personalità tra le più versatili e poliedriche del XX secolo, visto ed analizzato negli aspetti più artistici e personali, in un viaggio che ci vedrà protagonisti per un giorno della sua straordinaria esistenza. L'evento si svolgerà presso l'Antica Stamperia Rubattino di Roma, nello storico quartiere di Testaccio