Piéce di pizza | Frumento va a teatro

Quella di giovedì 12 aprile presso il Nuovo Teatro Orione (Via Tortona 7 – Parcheggio gratuito) sarà una serata d’eccezione a base di PIZZA GOURMET!

L’evento sarà un’esclusiva occasione per degustare e conoscere il frutto del lavoro della PIZZERIA FRUMENTO che, attraverso un'accurata e personale selezione di materie prime e tecniche di lavorazione, offre prodotti di alta qualità, collaborando anche con noti Chef alla ricerca del miglior incontro tra i sapori di una volta e la creatività culinaria moderna.

Si avrà la possibilità di degustare diverse tipologie di pizza abbinate eccezionalmente a cocktail pensati per l’occasione.



La formula è molto semplice: acquistando un drink si potrà godere di un gustosissimo spicchio di felicità!

A partire dalle 19:30 il Nuovo Teatro Orione ospiterà chiunque vorrà passare una serata tra musica e divertimento, assaporando alcune delle pizze più buone e creative offerte dalla Pizzeria Frumento!

La serata sarà accompagnata da dj set a cura di TSIND e musica live: a esibirsi Sara Jane Ceccarelli. Food & beverage saranno curati dal Bar del Nuovo Teatro Orione.