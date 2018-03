Il 17 marzo 2018 Gall'Art Roma di Giovanna Gazzolo inaugura “Picta Dea”, la mostra personale di Margherita LIPINSKA che si svolgerà nelle raffinate sale dell'Hotel Art di Via Margutta, 56 Roma.

La Lipinska, conosciuta a molti come l'artista dalle grandi tele di juta in cui la storia dell'arte incontra il contemporaneo, proporrà per questa nuova mostra le sue dee colorate. Dee e mitologie classiche che si colorano di tinte pastello su grandi supporti di cartone riciclato. Una scelta coraggiosa e azzardata che la Lipinska ha saputo ben governare, creando un perfetto connubio tra forme classiche e materiali del nostro quotidiano. Ancora una volta, si resta stupiti ed affascinati dall'armonia del tutto.

“Lipinska è una poetessa della figurazione, una pittrice senza tempo, una artista alchimica che affonda il pennello nella migliore tradizione della Storia dell'arte attraversando tre millenni con un manierismo non banale, arricchito dal suo tocco estroso di colorazioni improvvise e provocatorie, quasi un voler sfidare i canoni la bellezza assoluta ed universalmente riconosciuta delle sue rappresentazioni..” (cit. Gennaro Petrecca)