Picnic Musicali sui Monti della Tolfa

I Picnic Musicali propongono passeggiate naturalistiche, visite a siti storico-archeologici, suggestivi concerti, escursioni e attività per bambini, mostre fotografiche e degustazioni di prodotti tipici locali.



---> ESCURSIONI

Ore 9.00 passeggiata naturalistica alla scoperta della biodiversità e dei diversi ecosistemi presenti sui Monti della Tolfa. (medio/impegnativa - consigliate scarpe da trekking)



Ore 10.00 passeggiata alla ricerca delle erbe curative ed alimentari della macchia mediterranea.



Ore 11.00

- visita alla fattoria “Il Paddock”: si potranno osservare cavalli, asini, pavone, lama e tanti altri animali (adatta ai bambini).

- “Il risveglio dei sensi” (attività dedicata ai bambini), i partecipanti avranno l’opportunità di usare i sensi in modo diverso, attraverso delle prove sensoriali: suoni, odori e sapori; osserveranno paesaggi, piante, rocce e tracce di animali selvatici.



Le escursioni sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita dei Comunali Macchiosi.



---> CONCERTO

Ore 15.30 concerto di QUINTESSENZA BRASS.



---> ATTIVITA’

Presso la baita nel pomeriggio giochi e attività per bambini: pallavolo, salto con la corda, ruba bandiera, ecc.

Durante la giornata sarà allestita la mostra fotografica “Fauna selvatica Monti della Tolfa”.



---> PRANZO

Dalle 13.00 i partecipanti potranno degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio tra cui l’“acquacotta” (piatto tipico tolfetano con verdure di stagione) o pasta all’amatriciana, carne alla brace e dolci tipici; il tutto accompagnato da vino di produttori locali. E’ previsto un menu vegetariano.

Sarà servito un apposito menù per bambini: pasta al pomodoro e salsiccia alla brace.



---> ECOLOGIA E AMBIENTE

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’ambiente attraverso risparmio energetico, utilizzo di materiale riciclabile o biodegradabile, raccolta differenziata dei rifiuti.



---> INFORMAZIONI:

Contributo volontario

Adulti € 20,00 escursione, concerto e pranzo (bevande comprese)

€ 15,00 concerto e pranzo (bevande comprese)

Bambini fino a 14 anni € 8,00



---> INFO & PRENOTAZIONI:

Telefono: 3493572746 - 3348194052

Email: picnicmusicali.tolfajazz@gmail.com

Facebook: Tolfa Jazz - Picnic Musicali

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/



LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO VENERDI’ 28 SETTEMBRE



Partner: Comune di Tolfa, Università Agraria di Tolfa, Cittaslow International, La Lasa, Drogheria La Mandragora, Circolo ippico Il Paddock di Tolfa.