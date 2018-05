Picnic Musicali sui Monti della Tolfa

I Picnic Musicali, evento di anteprima del Tolfa Jazz, propongono passeggiate naturalistiche, visite a siti storico-archeologici, suggestivi concerti, fattoria didattica e attività per bambini, mostre fotografiche e degustazioni di prodotti tipici locali.



---> PASSEGGIATE

Ore 9.00 ritrovo partecipanti e partenza delle escursioni, sono previsti 2 diversi itinerari:

- naturalistico (impegnativo)

- storico-archeologico (medio facile).



Ore 10.00 passeggiata alla ricerca delle erbe curative ed alimentari della macchia mediterranea.



Ore 11.00 visita alla fattoria “Il Paddock”. Si potranno osservare cavalli, asini, pavone, lama e tanti altri animali (adatto ai bambini).



---> CONCERTO

Ore 16.00 concerto di Cordisco/Scandroglio/Liguori trio feat. FABRIZIO BOSSO.



---> ATTIVITA’

Presso la baita dalle 11.00 giochi e attività per bambini: pallavolo, salto con la corda, ruba bandiera, ecc.

Durante la giornata sarà allestita la mostra fotografica “Fauna selvatica Monti della Tolfa”.



---> PRANZO

Dalle 13.00 i partecipanti potranno degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio tra cui l’“acquacotta” (piatto tipico tolfetano con verdure di stagione) o pasta all’amatriciana, carne alla brace e dolci tipici; il tutto accompagnato da vino di produttori locali. E’ previsto un menu vegetariano.

Sarà servito un apposito menù per bambini: pasta al pomodoro e salsiccia alla brace.



---> ECOLOGIA E AMBIENTE

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’ambiente attraverso risparmio energetico, utilizzo di materiale riciclabile o biodegradabile, raccolta differenziata dei rifiuti.



---> INFORMAZIONI:

Costo

Adulti € 20,00 passeggiata naturalistica, concerto e pranzo (bevande comprese)

€ 15,00 concerto e pranzo (bevande comprese)

Bambini fino a 14 anni € 8,00



---> INFO & PRENOTAZIONI:

Telefono: 3493572746 - 3348194052

Email: picnicmusicali.tolfajazz@gmail.com

Facebook: Tolfa Jazz - Picnic Musicali

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/





Partner: Comune di Tolfa, Università Agraria di Tolfa, Cittaslow International, La Lasa, Asd Volley Tolfa, Note in Natura, Drogheria La Mandragora, Circolo ippico Il Paddock di Tolfa.



LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO VENERDI’ 11 MAGGIO