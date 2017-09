Picnic musicali sui Monti della Tolfa

Picnic Musicali sui Monti dellaTolfa



Domenica 1 ottobre 2017



L’evento propone passeggiate naturalistiche, visite a siti archeologici, suggestivi concerti, escursioni a cavallo, degustazioni di prodotti tipici locali e altre attività per adulti e bambini.



PASSEGGIATE NATURALISTICHE



L’appuntamento è alle ore 09.00 presso la baita in loc. Comunali Macchiosi (Tolfa).



I partecipanti potranno scegliere fra 3 diversi itinerari:



•Abbazia di Piantangeli: attraversando verdi boschi e ampie grascete si raggiungono i ruderi dell’Abbazia di Piantangeli da dove si osserva uno spettacolare panorama sulla vallata sottostante. Percorso adatto ai bambini.



•Moletta: i partecipanti potranno visitare un allevamento di animali (cavalli, asini, ecc.) per poi giungere ai resti di un vecchio mulino ai piedi di una piccola cascata naturale. Percorso adatto ai bambini.



•Cerro Bello: una passeggiata naturalistica che porta alla scoperta di un maestoso cerro secolare denominato appunto “Cerro Bello”.



Le passeggiate termineranno alle 12.00 presso i resti dell’antico tempietto etrusco.



CONCERTO



Ore 12.15 presso il tempietto etrusco si terrà il concerto “INDIJAZZSTO” [e non solo] Natalino Marchetti, fisarmonica - Simone Alessandrini, sassofoni.









ATTIVITA’



Presso la baita dalle 11.00 saranno organizzati giochi e attività per bambini: partite di pallavolo, salto con la corda, ruba bandiera, ecc.



Bambini ed adulti, grazie alla presenza di un apposito istruttore, avranno l’occasione di cavalcare pony e cavalli; è inoltre possibile prenotare una passeggiata a cavallo.



Alle ore 9.30 e 11.00 “Risveglio mattutino” con il Power Yoga, una forma fluida e dinamica di Yoga a cura di Sandra Angelucci.



Alle 12.00 presso il tempietto etrusco sarà presentata la mostra fotografica “Fauna selvatica Monti della Tolfa” a cura di Emanuele Lucani.







PRANZO



Dalle 13.00 sarà allestita la zona picnic dove i partecipanti potranno degustare i migliori prodotti enogastronomici del territorio tra cui l’“acquacotta” (piatto tipico tolfetano con verdure di stagione) o pasta all’amatriciana, carne alla brace (offerta dall’Azienda agricola biologica Morani) e dolci tipici; il tutto accompagnato da vino di produttori locali. E’ prevista un’alternativa vegetariana.



Sarà servito un apposito menù per bambini: pasta al pomodoro e salsiccia alla brace.







ECOLOGIA E AMBIENTE



L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’ambiente attraverso risparmio energetico, utilizzo di materiale riciclabile o biodegradabile, raccolta differenziata dei rifiuti.







INFORMAZIONI



Costo



Adulti € 20,00 passeggiata naturalistica e pranzo (bevande comprese)



€ 15,00 solo pranzo (bevande comprese)



Bambini fino a 14 anni € 8,00







Le attività extra sono a pagamento:



•Power Yoga € 5,00





•Passeggiata a cavallo € 20,00 (comprensiva di assicurazione)





•Pony € 3,00





Info e prenotazioni



Telefono: 349.3572746 - 334.8194052 - 3284715615



Email: etra.tolfa@gmail.com



Facebook: Picnic Musicali



Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/



Ufficio Stampa: Daniela Bendoni tel. 335.5325675 email: danibendoni@gmail.com







Le prenotazioni dovranno pervenire entro venerdì 29 settembre

