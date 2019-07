Metti un picnic gourmet in una serata fresca d’estate tra balle di fieno sotto un cielo stellato, dell’ottimo vino, una compagnia allegra, l’atmosfera della musica d’autore, l’emozione che solo il cinema all’aperto può regalarti. Momenti unici che possono essere d’ispirazione al contest fotografico #lamiastoriadivino, collegato all’evento, e un’occasione per scoprire le bellezze del territorio reatino, l’ospitalità e le tradizio- ni locali.

Tutto questo è Picnic in vigna, un’esperienza coinvolgente, ideata da Antonio Di Carlo e proposta dal Ristorante La Foresta e dalla Cantina Le Macchie. Quando?

Ecco le due date: venerdì 19 e sabato 20 luglio 2019. Di seguito il programma.

19 Luglio: Programma

Orario di inizio 19:00

Concerto live del Motus Trio e Marighela composto da:Marighela Voce

Emanuele Micacchi al piano

Damiano De Santis alla chitarra

Stefano Guercilena al contrabasso

ore 21:30 proiezione del film Un'ottima annata

Il menu della serata:

La cassetta del benvenuto con selezione di finger food ed antipasti Pizzicotti con melanzane e provola affumicata

Entrecote di chianina alla griglia

Insalata di campo

L'angolo dei dessert

La serata sarà accompagnata da tutti i vini della cantina Le Macchie

20 Luglio: Programma Orario di inizio 19:00

ore 21:00 Concerto live della cover band degli 883 composto da 8 elementi, si esibiranno per circa 3 ore

Il menu della serata:

La cassetta del benvenuto con selezione di finger food ed antipasti Calamarata con zucchine, fiori di zucca e barrata

Carrè di maialino nero in crosta

Verdure grigliate

L'angolo dei dessert

La serata sarà accompagnata da tutti i vini della cantina Le Macchie

E’ consigliare un abbigliamento confortevole

IL CONTEST

Alla serata è collegato il Contest fotografico #lamiastoriadivino. Il vino è amicizia, amore, convivialità. E’ possibile partecipare scattando una foto che racconti “cos’è per te il vino” e i momenti ad esso legati. Basta taggare la @cantinalemacchie e utilizzare l’hashtag #lamiastoriadivino. I tre scatti che riceveranno più like vinceran- no: 1° premio cena per due presso il ristorante @laforestarieti; 2° premio 3 bottiglie dei vini e un Wine Tour presso la Cantina Le Macchie; 3° premio 3 bottiglie dei vini Cantina Le Macchie.

In occasione dell’evento i partecipanti per il pernottamento potranno usufruire di speciali pacchetti messi a disposizione da alcuni alberghi convenzionati, indicati sul sito dell’evento.

Info: 0746.220455 - www.ristorantelaforesta.it