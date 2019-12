Il Piccolo Principe, spettacolo teatrale dal famoso romanzo di Saint-Exupéry

L’Essenziale è invisibile agli occhi… Bisogna guardare con il cuore. Antoine De Saint Exupéry (1900-1944), autore de “Il Piccolo Principe”, era un aviatore e un umanista : adorava volare e si interessava agli uomini.



Qualche mese dopo la pubblicazione di questo capolavoro, scomparve in aereo sul Mar Mediterraneo. Questa favola, dopo quasi ottant’anni dalla sua pubblicazione, continua ad appassionare, a divertire ed emozionare, ponendosi come un testo chiave nella formazione dei piccoli… ma anche dei grandi! ;-)



Tre attori (Mauro Fanoni, Alessandra Flamini e Simone Sparacino) daranno vita, nell’arco di un’ora circa di messinscena, ai personaggi fantastici e a volte surreali che fanno parte della favola del “ragazzino” dai capelli d’oro. Lo Spettacolo viaggia nell’universo della teatralità incontrando pianeti dall’aspetto comico e divertente, e asteroidi che stimolano riflessioni e emotività, non dimenticando mai il fondamentale lato divertente

Il pubblico dei bambini viene coinvolto continuamente durante lo Spettacolo, anche con divertenti momenti di Improvvisazione.



La storia è semplice: Il Piccolo Principe decide di lasciare il suo pianeta e la sua rosa, per viaggiare e conoscere l’Universo.

Incontra personaggi chiave, simboli del percorso di crescita di ogni essere umano, e, attraverso il viaggio, si prepara all’epilogo necessario: tornare a casa.



La semplicità della favola svela tematiche altamente educative e unisce grandi e piccoli sotto l’insegna della fantasia e del desiderio di continuare a sognare…



Nella presente messinscena, straordinaria è la partecipazione di Simone Sparacino, giovanissimo attore di 11 anni, che, nel ruolo del Piccolo Principe, riesce a trasformare il famoso personaggio in una persona incedibilmente... "reale".

Da non perdere.



IL PICCOLO PRINCIPE

Dal famoso romanzo di Antoine de Saint-Exupérie

Adattamento e regia di Alessandra Flamini

Con Mauro Fanoni, Alessandra Flamini e Simone Sparacino



DOMENICA 5 GENNAIO

Teatro Comunale Gian Lorenzo Bernini di Ariccia

ORE 17,00

Ingresso €8



LUNEDÌ 6 GENNAIO

MrKaos (Teatro) - ROMA - Via Antonio Dionisi 50 (Zona Portuense/Monteverde)

Ingresso €7 (Adulti +€3 Tessera Associativa 2020)