La quindicesima edizione del Piccolo Carnevale Armonico si svolgerà sabato grasso, 10 febbraio 2018, dalle ore 16 in poi a piazza San Cosimato a Trastevere.

Con l'organizzazione de La Scuola Di Pace in collaborazione con Trastevere Attiva, Perfareungioco, Roma Bambina, RomAltruista, e tante altre realtà, artisti e volontari.

Le maschere e le sculture di cartapesta che saranno portate in parata verranno dipinte dai bambini in un laboratorio in programma il 3 febbraio 2018.

Piccolo Carnevale Armonico è un progetto nato nel 2004 allo scopo di "inventare" un Carnevale comune di tutti i popoli, un progetto di Pace e Armonia all'insegna del gioco.