Musikaaltramonto, piccoli concerti

Tutto pronto per il secondo evento di #musikaaltramonto. Dopo la prima grande domenica con Diana Tejera e Fernando Pantini, in duo acustico, sulla magnifica terrazza dell'hotel "THE HIVE" (Via Torino 6), continua la rassegna dei concerti live dopo il lock down.



DE NIRO in versione acustica domenca 28 Giugno dalle 18.30.



The Niro, accompagnato dalla sua chitarra, ripercorrerà la sua carriera proponendo alcuni dei brani del suo repertorio.



Davide Combusti (alias The Niro) ha all’attivo tre album usciti per la Universal: The Niro (2008), Best Wishes (2010) e 1969 (2014) mentre l’album del 2012 The Ship è stato pubblicato da Viceversa Records e distribuito da Emi. Proprio 1969 si distingue dalle precedenti opere per essere interamente scritto e cantato in italiano, come la sua title track presentata nella sezione Nuove proposte del 64° Festival di Sanremo.



Molti i colleghi illustri che chiamano The Niro ad aprire i loro concerti. Tra i tanti Deep Purple, Amy Winehouse, Tom Hingley, leader degli Inspiral Carpets e Lou Barlow dei Dinosaur jr, Carmen Consoli, Isobel Campbell, Chris Leo, Gabriella Cilmi, One Republic, Afterhours, Caparezza, Malika Ayane. Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti (partecipa al tributo mondiale in onore di Elliott Smith, organizzato dalla Radio dell’Università di Boston, con un’interpretazione di Everything reminds me of her). Nel 2019 The Niro viene chiamato da Gary Lucas per realizzare ‘The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook’, album acclamato dalla critica contenente alcuni brani inediti nati dalla collaborazione dei due artisti americani.

Attualmente The Niro è al lavoro al suo prossimo album di inediti.



Gli ospiti saranno accolti al desk di benvenuto che fornirà a ciascuno un braccialetto da indossare per l’evento che permetterà loro l’accesso al concerto e all’area bar.

I biglietti sono personali e non cedibili e ciascuno avrà posto assegnato a sedere.

Il bar e il ristorante dell'hotel saranno a vostra disposizione per accogliere gli ospiti e "coccolarli" durante tutta la serata e regalare loro un esperienza unica.

Biglietteria già on line sul sito oooh.events

Gallery