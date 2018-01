In programma, nello spazio Officina in Cucina di Explora, il nuovo e gustoso laboratorio “Piccoli chef stellati”.

La scintillante ricetta dei biscotti a forma di stella, inebria la cucina con i dolci profumi delle feste: si mescolano le farine di mais e 00, si versa lo zucchero di canna, si impasta integrando agli ingredienti olio evo, uova e lievito per dolci, il tutto aggiungendo passione e tanto divertimento.

Una volta uscite dal forno, le stelline si mangiano con gusto, condividendo con chi si preferisce le gustose prelibatezze.

Officina in cucina diventa un momento unico da aggiungere alla visita a Explora: partecipare al laboratorio di cucina è per piccoli aspiranti chef l’occasione per sperimentare le proprie abilità in una vera cucina, dilettandosi tra forni, tavoli e tanti curiosi strumenti.

INFORMAZIONI

Durata: 50 minuti

Età: dai 5 anni

Quando: il sabato, la domenica e i festivi, alle 15.45.

Biglietti: 10,00 € per il solo laboratorio in cucina.