Piccoli Brividi 2. I fantasmi di Halloween: anteprima a Cinecittà World

Halloween è arrivato a Cinecittà World. Il parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma si trasforma fino al 4 novembre con cinque novità a tema, le scenografie e le musiche più spaventose della tradizione Celtica.

Zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele, scheletri, zombie, vampiri e fantasmi accompagnano la giornata dei visitatori.

Piccoli Brividi 2. I fantasmi di Halloween

Domenica 14 ottobre l’appuntamento è con un’attesissima anteprima nazionale: Piccoli Brividi 2, i Fantasmi di Halloween. Il film è ambientato durante la notte di Halloween e narra di due ragazzi che in una casa abbandonata della cittadina di Wardenclyffe trovano un manoscritto intitolato "Haunted Halloween". Sarà proiettato alle 16 al Teatro 1, fino ad esaurimento posti.

Tra le novità a tema: CineTour - Horror Edition dove i set originali della mostra si animano di creature viventi: mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, Zombie nel Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani tornati in vita.

Animali, stregoni e cannibali sono protagonisti nella foresta Indiana Adventure, mentre il set di Aquila IV, il sommergibile originale del film U-571, si tinge di sensualità Horror con il percorso Contagio a Luci Rosse. Per gli amanti dell’Horror più estremo c’è l’Extreme Show, di scena al Circo Fellini.

Arricchita da ulteriori effetti speciali l’amatissima Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter, dove gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici. Menzione speciale per lo show a tema Trucchi da Paura, il coaster Inferno, che fa coppia con il suggestivo spettacolo omonimo Inferno Show, nonché la versione a tema dark di Gangs of Musical.