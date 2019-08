Piccole Serenate Notturne a Vallerano

Ad anticipare La Notte delle candele di Vallerano, come da tradizione, sarà la rassegna Piccole Serenate Notturne, organizzata dal Comune di Vallerano, che quest’anno si svolgerà in piazza dell’Oratorio a Vallerano il 21, 23 e 25 agosto, con tre concerti, alle ore 21,30, ad ingresso libero: si inizia con la musica tanguera dei Malandrin per proseguire con le note balcaniche della Zastava Orkestar e concludere con le canzoni da viaggio di Traindeville.