Cesare Picco e Alessio Bertallot a L'Estate alla Casa del Jazz

Cesare Picco e Alessio Bertallot si incontrano sul palco per la prima volta, nella vivace ed eclettica cornice de L'estate alla Casa del Jazz.

Dopo le sperimentazioni musicali effettuate in questi anni in speciali trasmissioni di Radio Deejay, Radio 2 Rai e Casa Bertallot, Picco e Bertallot sono pronti per un concerto insieme davanti al pubblico romano.

Il suono acustico del pianoforte incontra il beat e le suggestioni elettroniche ideate appositamente per questo evento. I mondi di questi due speciali esploratori del suono si fondono dando vita a un viaggio raffinato e poetico: un continuo caleidoscopio di musiche originali e di incursioni in brani che hanno segnato la recente storia della musica.

Appuntamento il 22 luglio alla Casa del Jazz. Il concerto fa parte del calendario de I concerti nel parco 2019.