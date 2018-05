Picassiana il nuovo capolavoro artistico di Sonia Nifosi

SONIA NIFOSI MOTION DANCE GROUP

presenta

Picassiana

Percorso di danza e teatro ispirato alla vita e alle opere di Picasso

TEATRO DEGLI EROI

18-19-20-25-26-27 MAGGIO 2018



Picassiana è la nuova avventura creativa di Sonia Nifosi con il suo Motion Dance Group.

Al Teatro degli Eroi il 18,19,20, 25,26 e 27 maggio andrà in scena uno spettacolo esclusivo fatto di danza e teatro, immagini e suggestioni, atmosfere sonore e visive, in un’elaborazione di forme e giochi di specchi capaci di coinvolgere lo spettatore ad incontrare l’artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte mondiale: Pablo Picasso. Protagonista assoluto della pittura del XX secolo, ma anche un uomo pieno di contraddizioni, è colui che crea la sua arte come specchio fedele della sua realtà quotidiana. Ad interpretarlo sarà il Primo Ballerino Davide Nardi considerato ad oggi uno tra i danzatori italiani più carismatici, grazie alla sua versatilità, l’ottima padronanza della tecnica e per le sue spiccate doti interpretative.

Picassiana ci trasporta nell’atelier dell’artista permettendo di entrare nello spazio autentico della sua esistenza. I dipinti individuati nel suo laboratorio permettono di ripercorrere i vari periodi e stili attraversati da Picasso nel corso della sua vita.

Ma in questo luogo di lavoro, frequentato dai più grandi artisti dell’epoca, sono illuminanti le figure femminili, le donne della sua vita, generatrici di quello slancio vitale e di quell’emozione che si crea tra l’artista e la modella, filo conduttore dell’opera picassiana.

I contorni dell’atelier a tratti sfumano, alternandosi agli episodi della memoria di amici, mogli, amanti, e figli che evidenziano l’ambivalenza dei sentimenti provati dalle persone che hanno avuto un rapporto affettivo con Picasso, scopriamo un dizionario completo delle emozioni offerte dalla vita, che si fondono in un groviglio di linee dove ancora una volta, la tavolozza costituisce un indizio essenziale per scoprire “Picassiana”.

Sonia Nifosi è regista, sceneggiatrice, autrice, coreografa e direttore artistico della compagnia Motion Dance Group. Pluripremiata per la carriera di danzatrice e coreografa per il suo innato talento artistico, è un’icona italiana in tutto il mondo e affermatissima nell’ambito dello spettacolo italiano. Sulle scene da più di trenta anni ha riscosso notevoli successi ma soprattutto le va attribuito il merito di aver prodotto negli anni Buona e Vera Arte.