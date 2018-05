PIC NIC in Musica a Roma Capannelle

Live music, Street food contadino, Pic nic sull’erba e birre artigianali tutto il giorno!



Dopo il successo di Terra e Musica 2018 - Primo Maggio Contadino, domenica 13 maggio si svolgerà a ROMA, all’interno dell’Ippodromo Capannelle, un altro importante evento PIC NIC in MUSICA organizzato dal Mercato Contadino Castelli Romani.

Giornata dedicata alle famiglie e al divertimento ma, allo stesso tempo, giornata di solidarietà con i lavoratori della terra, per il diritto ad un cibo sano e per sostenere i mercati contadini.



Oltre 80 aziende agricole del territorio, artigiani del riciclo e del riuso saranno presenti con i loro prodotti per tutto l’arco della giornata



Dopo il grande successo degli anni precedenti, imperdibile la nuova edizione sul più grande prato verde di Roma e tempio del rock che ospiterà il Pic nic dei tanti appassionati del buon cibo del mercato contadino.



“Porta il telo e al resto pensiamo noi” è l’invito per questa occasione speciale in cui i contadini, diventando chef per un giorno, offriranno street food di qualità: delizie alla piastra, pizze con pasta madre a lenta lievitazione, mozzarelle appena fatte, lasagne, piatti veg e vegetariani, fritti e sfizi, fave e pecorino e tanto altro cibo di fattoria, assieme alle migliori birre artigianali selezionate da FUSTOCK birreria.



E non soltanto street food contadino di filiera corta, ma anche musica dal vivo a km0 dalle ore 11 fino al tramonto in collaborazione con Movimento Musica "Tour di Concerti per Musicisti Emergenti " ed indipendenti: è riservato uno spazio gratuito, accanto all’area pic nic, a musicisti e band che desiderano esibirsi e sostenere il nostro progetto di filiera corta. Sovranità musicale e alimentare.



Laboratori, degustazioni, attività per bambini, calcio biliardo, mostra fotografica Terra & Foto dell’artista Elena Castellacci



Programma delle attività e dei laboratori durante lo svolgimento del mercato contadino:



ore 10,30 e ore 15 LABORATORIO: PULIRE SENZA SPORCARE, SI PUO’! Le pulizie ecologiche del bagno, a cura del Sapone del Bianconiglio con Tiziana Crisci e Valeria Ponassi (gratuito)



Ore 10,30 LEZIONE DI YOGA con la maestra Barbara Paladini Impariamo ad ascoltare noi stessi con la chiara disciplina dell'Hatha Yoga, pura tecnica di consapevolezza del presente. Per partecipare alla lezione gratuita rivolta a tutti gli interessati e anche i bambini, portare un tappetino e vestire abiti comodi. (durata 1 ora e mezza circa, gratuita)



Dalle ore 10 tutto il giorno MICROLABORATORIO di strada per bambini dai 2 anni in su “Pittura con le spezie e le verdure”

Progetto GRAF per l'Infanzia - Microlaboratori “Di Strada” : “entreremo nelle fiabe per assaggiarle, gustarle e cercarne i sapori, gli odori e per proporvi una merenda da favola!” Cioccolato, curcuma, rape rosse, spinaci, carote, curry, acqua, bicchieri, cartoncini, cornici, pennelli per dipingere le storie.



Ore 11 Spettacolo di marionette a filo “Il mondo piccolo” di Valentina Baldazzi-il fiore e la luna Un mondo magico, incantato e unico.là dove nasce il primo sorriso e la voglia di giocare….“il paradosso della marionetta è di farci scoprire più profondamente la vita perché lei è di legno o carta e di obbligarci a darle una risposta perché lei è muta”



ore 11,30 La scrittrice Gloria Pistolesi presenterà il suo romanzo d’esordio “Senza Preavviso” In un intreccio di volontà e coincidenze, in un gioco di scambi tra vita e arte di vivere, la protagonista viaggia alla scoperta dei paesi per trovare sé stessa. Edizioni “Il soffio nelle mani”, Stillgrafix Ed.



ore 12 LABORATORIO DEL BUON CIBO! “La torta per la festa della mamma”: ricetta, spiegazione e segreti su come realizzarla con i prodotti contadini a cura dell’associazione 94 gradi al cuore al cuore grazie a Daniela Sanità. Gustosa e leggera con succhi di agrumi, olio di girasole spremuto a freddo dell’azienda agricola Di Pietro di Capena Frantoio l'Antica Macina Capena crema chantilly di ricotta Fattoria Colle San Nicola e fragoline di bosco (azienda agricola Bagaglini di Velletri) Per tutti i partecipanti al laboratorio degustazione e brindisi (gratuito)



ore 19 Aperibirra FUSTOCK birreria e gran finale musica live

dedicato a chi desidera concludere la giornata assaporando il tramonto, a chi può raggiungerci soltanto di sera dopo una giornata di mare!



Giornata di solidarietà, moltissime le organizzazioni e le associazioni del territorio che sostengono questo progetto. Orto Botanico Roma "Tor Vergata" , Libera Contro le Mafie, Greenpeace Gruppo Locale Roma, Roma Natura, EMERGENCY Seed Freedom Navdanya International ActionAid Italia Food Relovution, CEREALIA - La Festa dei Cereali RES Ciociaria Progetto GRAF Gruppo e Rete per l'apprendimento e la formazione Osservatorio Farmers Markets. Uniti per difendere la centralità della tematica “CIBO” quale presidio fondamentale per i diritti di cittadinanza, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’economia locale.



Inoltre per tutti i bambini il battesimo della sella dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati e dalle ore 15:00 le immancabili corse di galoppo, Premio Presidente della Repubblica GBI RACING, di elevato spessore tecnico.



“Tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è il messaggio del film indipendente di Thomas Torelli Food Relovution il cui titolo abbiamo adottato come slogan. Un appello alla presa di coscienza e alla consapevolezza, un invito ad aderire alla filosofia del Mercato Contadino.



Vi ricordiamo che tanti produttori del territorio si danno appuntamento per diffondere la filiera corta ed il mangiare locale ai Castelli Romani, a Roma Capannelle, Roma Infernetto Parchi della Colombo a Eur Torrino Stardust Village.



Entrata gratuita con il tagliando (elettronico o cartaceo) che puoi scaricare dal sito: www.mercatocontadino.org



Tutti sono invitati a portare sempre con sé la sporta per ridurre i rifiuti!

INFO 389 8830642 info@mercatocontadino.org





