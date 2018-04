Pic nic e la musica di Radio Rock: 25 aprile nel giardino di Monk

Il 25 aprile il MONK- Circolo Arci apre i suoi spazi per una lunga giornata di festa e aggregazione. La migliore occasione per ritrovarsi, da mattina a sera, nella migliore tradizione della Festa di Liberazione.

Le selezioni musicali a cura di Radio Rock scandiranno allegri picnic e sfiziose merende in Giardino. Non mancheranno i giochi per i più piccoli ma anche i grandi potranno cimentarsi in sfide a biliardino e ping pong.