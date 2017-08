Piazze di Roma di notte

Quando il clima si fa piacevole e la luna illumina la città, Roma diventa una suggestione continua di rovine che si riflettono lungo le sue strade. Quando il traffico e il caldo non sono più un ostacolo, per vivere pienamente la città, una passeggiata serale a Roma diventa cosi un’esperienza indimenticabile e irrinunciabile.



In questa passeggiata partiremo da Piazza Colonna in cui svetta uno dei simboli di Roma: la colonna Antonina. Passeremo attraverso Piazza Montecitorio dove troneggia il famoso obelisco-meridiana giungendo, dopo una sosta a Piazza di Pietra, alla Piazza più nota di Roma: Piazza della Rotonda con la mole del Pantheon, il monumento romano più noto dopo il Colosseo.

Alle sue spalle ammireremo l'obelisco-elefantino in Piazza della Minerva e infine giungeremo nella magnifica Piazza Navona con le sue fontane illuminate.



Il percorso si snoda per circa 1 km, sono consigliate scarpe comode e borse leggere.



Appuntamento: ore 20.30 in Piazza Colonna, lungo Via del Corso (cercare Cartellina/ Bandiera viola Logo Roma Caput Tour)

La visita si svolgerà interamente all'aperto.

LA VISITA INIZIA A PIAZZA COLONNA E TERMINA A PIAZZA NAVONA.



Durata della visita: 2 ore circa

VISITA ADATTA A BAMBINI E ADULTI



Costo visita guidata € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini fino a 13 anni), € 2.00 noleggio auricolari (se si superano le 30 persone)



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.



