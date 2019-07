“Là sotto l’arberi de Lungotevere…”..così cantava Gabriella Ferri in una sua famosissima canzone, menzionando scene di vita sul Lungotevere di Roma. Ed è da questi pochi versi che siamo partiti per formulare un nuovo percorso che prende come punto di inizio proprio il Tevere e, più specificatamente, la porta di ingresso al cuore del rione Trastevere, piazza Trilussa. Punto di ritrovo oggi per molti giovani, l’area di piazza Trilussa offre ai suoi visitatori uno degli attraversamenti pedonali del Tevere più suggestivi di tutta la città: quello di Ponte Sisto.

Da qui si accede direttamente al cuore del quartiere dove sarà possibile passeggiare ammirando alcune importanti chiesette della zona (San Giovanni della Malva e Santa Maria della Scala) per giungere alla cosiddetta Porta Settimiana che includeva il rione Trastevereall’interno delle Mura Aureliane La porta fu costruita da Settimio Severo sugli “Horti Getae”, ovvero i giardini di Settimio Geta, figlio di Settimio Severo e fratello dell’imperatore Caracalla. Quella visibile attualmente, con la sua curiosa merlatura ghibellina, è la porta fatta ricostruire da papa Alessandro VI Borgia nel 1498; essa segna l’inizio di una importante arteria viaria, via della Lungara, realizzata per collegare l’area di Trastevere al Vaticano.



Per ulteriori info visita il sito: https://esperide.it/11-luglio-2019-da-piazza-trilussa-a-porta-settimiana-una-rinfrescante-passeggiata-estiva-nel-cuore-di-trastevere/



La prenotazione è obbligatoria



APPUNTAMENTO: Piazza Trilussa, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10 euro intero – 6 euro per i soci già tesserati. Per gruppi di minimo 15 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro (tariffa giornaliera) e 2 euro (tariffa notturna).

PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3498926716-3394750696- I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

COME ARRIVARE: Tram – linea 8 (fermata Belli); bus n. 23 e 280 (fermata Lgt Farnesina/Trilussa)