Piante selvatiche e i loro segreti

L'associazione Hand in Hand in collaborazione con il Ristorante Antichi Sapori da Sofia, con il patrocinio del Comune di Nemi presenta: "Escursione alla scoperta delle piante selvatiche", una camminata nella natura alla scoperta di ciò che la terra ha da offrire.

L'escursione di media difficoltà si snoderà lungo il Sentiero dell'Acquedotto di Nemi, accompagnati da un esperto che spiegherà le caratteristiche e le proprietà delle erbe e delle piante selvatiche nonchè il loro impiego nella cucina tradizionale.

Al termine della camminata tra i prati e i boschi di Nemi assaggeremo i frutti della nostra raccolta: ci sarà infatti una degustazione di tisane e specialità preparate erbe e piante selvatiche. Appuntamento ore 9:30 davanti al PIT di Piazza Roma a Nemi.

Durata dell'evento circa 4 ore. Attrezzatura: scarpe da trekking. Per info e prenotazioni chiamare il PIT al numero 069368819 (lun-ven 10-16) oppure Pina al numero 3288661732. Il contributo per l'escursione è di 20euro (guida + degustazione) per gli adulti e gratis per i bambini fino ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.

