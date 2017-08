In occasione di week end al museo domenica 6 agosto alle ore 11.30 al MUSEO CARLO BILOTTI ARANCIERA DI VILLA BORGHESE: “Pianoforte in festival all’Aranciera di Villa Borghese: giovani artisti per grandi repertori”. In collaborazione con Roma Tre Orchestra

Programma musicale:

L. v. Beethoven: Sonata per pianoforte in do maggiore n. 21 op. 53 “Waldstein”, F. Liszt: Dante Sonata, C. Debussy: Images, primo libro

Musica evocativa. L'introduzione del Rondò della sonata op. 53 di Beethoven, con le sue nebulose sonorità pianistiche, è la causa più probabile dell'altro titolo col quale la sonata è nota in Italia e Francia: l'Aurora. In questa sonata la profondità dell'ispirazione e il virtuosismo strumentale si fondono in un unico, possente blocco di stupefacente modernità. Les Images di Debussy costituiscono un punto di svolta nella storia della tecnica pianistica: con esse l'ascoltatore è trasportato in un sfera sensoriale completa evocando immagini che trascendono l'udito e la vista per arrivare al coinvolgimento totale dell'individuo. Le suggestive atmosfere Dantesche della Fantasia quasi Sonata di Liszt sono chiaramente evocate tramite l'abile utilizzo del virtuosismo trascendentale. Esplosioni sonore, cromatismi vivaci, colori accesi, l'uso del tritono (il diabolus in musica) conducono il pianoforte e il suo ascoltatore alla poesia. Con: Umberto Barisciano (pianoforte)