Piano Nobile di Palazzo Spada

Palazzo Spada venne edificato nel 1540 per volere del cardinale Girolamo Capodiferro, vi lavorarono Giulio Mazzoni, allievo del Vasari, ed una squadra di valenti stuccatori. L'edificio venne acquistato nel 1632 dal cardinale Bernardino Spada che affidò la risistemazione degli ambienti a un nutrito gruppo di artisti tra cui Francesco Borromini. I lavori conferirono al Palazzo un aspetto unico e sfarzoso, il cardinale vi spese più di 55.000 scudi in trasformazioni, abbellimenti ed accrescimenti.

Sarà un'occasione unica visitare il Piano Nobile del Palazzo, normalmente chiuso al pubblico in quanto sede del Consiglio di Stato, ed ammirare le splendide sale sontuosamente arredate e completamente rivestite di stucchi, quadri ed affreschi. Ammireremo i complessi ed articolati programmi decorativi dal carattere espressamente pagano-mitologico, in cui viene dato particolare risalto al tema della bellezza e dell'amore, coniugato in tutte le sue accezioni, delle virtù e della storia dell'antica Roma. Avremo modo di scoprire le bellezze di numerosi ambienti tutti riccamente decorati tra cui il Salone di Pompeo, la Sala delle Quattro Stagioni, dei Fasti Romulei, di Achille, di Perseo e di Callisto, la Cappella cinquecentesca, appena restaurata, la Galleria della Meridiana e degli Stucchi, piccolo gioiello della decorazione manierista di Giulio Mazzoni.



