Pianeta vegan: presentazione libro e aperitivo vegano

Presentazione del libro, incontro con l'Autrice e aperitivo PIANETA VEGAN - riflessioni e ricette per un mondo senza violenza Pianeta Vegan non è un libro su diete o calorie ma è la testimonianza di una scelta portata avanti con coerenza da decenni. L'autrice non intende discutere se l'uomo sia nato carnivoro o erbivoro, ma vuole semplicemente raccontare la sua esperienza, anche pratica, in cucina, nella speranza di far riflettere qualche mente chiusa che spesso parla senza sapere bene che cosa vuol dire mangiare le piante. Un libro scritto con uno stile veloce, agile, simile a quello dei blog, mai noioso.