Piaggio Soul Combination + Scarburati Till Late All-nighter

Torna a Roma il trascinante live groove dei Piaggio Soul Combination. Venerdì 8 novembre la band pisana sarà protagonista di un live coinvolgente al Traffic Live Club in via Prenestina 738 con il loro sound che miscela soul, northern soul, latin, funk, boogaloo, Hammond sound all'ennesima potenza, suonato e cantato.

A seguire, borotalco per terra e scarpe comode. Si continua a fare scintille con i dj Scarburati, Marco Dall’Asta, HornyMonkey Freakdelic Atelier, Freddy Rollin'sound + guest Mr. Dublin, ed i loro dischi rigorosamente in vinile ed in edizione originale. Selezioni Northern Soul, Ska, Beat & Scooterist Sound, per ballare fino a tardì col party Scarburati Till Late All-Nighter! che festeggia il secondo anno di attività e le migliaia di chilometri percorsi su e giù per lo Stivale su Vespe e Lambrette dello scooter club Scarburati di Roma.