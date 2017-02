Piaceri Proletari a 'Na Cosetta. I Piaceri Proletari sono nati nei primi mesi del 2013 nei circolini, nelle piazzette e nei pochi bar della Firenze popolare d'Oltrarno non ancora venduti all'insipido turismo da Lonely Planet. Accompagnati da un contrabbasso, una tromba e un sassofono suonano uno swing cantato in italiano e influenzato dal folk americano in salsa di balera romagnola.

La loro musica fonde canzoni di vario genere, epoca e nazionalità allo stile swing italiano della prima metà del novecento con uno spirito da scalcagnata jugband americana. Ironici e un po’ cinici, il gruppo fiorentino sa divertire, provocare e, probabilmente, anche far ballare.