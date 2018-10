PHOTOIILA - 10 anni del Premio IILA Fotografia

l'IILA – Organizzazione internazionale italo-latino americana celebra i 10 anni del Premio IILA-FOTOGRAFIA con PHOTO IILA, una mostra dei progetti selezionati nelle passate edizioni e i lavori su Roma realizzati dai vincitori durante la loro residenza a Roma.



Il Premio IILA-FOTOGRAFIA è un premio internazionale annuale, ideato nel 2008 dall'IILA nell'ambito di FOTOGRAFIA–Festival Internazionale di Roma, per promuovere la fotografia emergente latinoamericana, creando opportunità di collaborazione internazionale e stimolando una nuova visione della realtà italiana da parte dei fotografi latinoamericani. Il Premio è rivolto a fotografi latinoamericani dei Paesi membri dell'IILA, under 35, e consiste in una residenza a Roma durante la quale il vincitore realizza un lavoro fotografico sulla città, presentato nell'edizione successiva del Premio.







Nel corso delle 10 edizioni, l'IILA ha raccolto testimonianze dei 2.500 fotografi latinoamericani partecipanti, il cui sguardo ha restituito una panoramica puntuale e inedita dell'America Latina contemporanea, della città di Roma, di altri luoghi o di spazi interiori. Il racconto fotografico che ne risulta viene proposto con una periodizzazione che guida il visitatore attraverso le varie edizioni del Premio.







I fotografi vincitori del Premio dal 2008 al 2017 che espongono al Mattatoio sono: Geovanny Verdezoto (Ecuador); José Castrellón (Panama); Pablo López Luz (Messico); Alejandro Nicolás Sanín (Colombia); Alejandro Cartagena (Rep. Dominicana); José Arispe (Bolivia); Rodrigo Illescas (Argentina); Luis Carlos Tovar (Colombia); Federico Estol (Uruguay); Leticia Bernaus (Argentina).







Assieme a loro, esporranno i selezionati dell'edizione 2017 del Premio, dedicata al tema "Diari": Dana Balajovsky (Argentina) – Menzione d’Onore; Sol Kutner (Argentina/Uruguay); Fernando Julián (Argentina); Manuel Seoane (Bolivia). Completa la mostra uno showreel dei lavori dei selezionati espositori delle 10 edizioni.







La mostra è corredata da un catalogo realizzato con la RUFA – Rome University of Fine Arts che si presenterà il 26 Ottobre nel Padiglione 9B, sede della mostra.