Photogeisha. One night stand in Osaka, la mostra di Umberto Stefanelli

Inaugurerà a Roma il prossimo 27 febbraio alle ore 19 presso la Muef Art Gallery, spazio espositivo dedicato alla fotografia e alle sperimentazioni nel contemporaneo, la mostra fotografica di Umberto Stefanelli dedicata all’antica arte dello Shibari.

Ventiquattro immagini scattate in 12 ore. A fare da cornice un piccolo hotel di Osaka, al centro il corpo come tela bianca su cui comporre, seguendo regole precise, il dipinto di corda e pelle.

Figure avvinte ad una fune che si librano nel vuoto, movimenti perfettamente coordinati per rimanere in equilibrio. Un intreccio di corpi e pelle, realizzato attraverso l’uso di nodi, seguendo le forme geometriche che ricordano un’altra antica arte giapponese, quella dell’ikebana che da sempre sta a significare sensualità vulnerabilità e forza come elemento fondamentale della composizione floreale. Nelle immagini tutto il fascino di una tradizione centenaria in equilibrio tra l’arte marziale dell’hojojutsu e la “pittura della primavera” (in giapponese shunga), ispirata al più celebre stile del “mondo fluttuante” ukiyo-e.

Dello Shibari, vera e propria arte della composizione dei corpi, Umberto Stefanelli svela la grazia, la raffinatezza, la sensualità e l’armonia degli intrecci geometri delle corde che avvolgono meravigliosamente le curve e le rientranze naturali dei corpi. “In quel minuscolo locale di Minami la visibilità è ridotta a zero; siamo una ventina di spettatori a godere di un atmosfera Kitsch che rimanda ad alcuni film di Almodovar. La Mama prepara la submissive: la corda inizia il suo cammino sul corpo, la Mama è veloce.. una serie di nodi che hanno dell’impossibile,la luce è scarsa, il flash è un sogno e la possibilità di movimento è ridotta a zero, ma inizio a scattare”.. (Umberto Stefanelli – Photogeisha).

Cresciuto artisticamente a New York, dove ha vissuto per diversi anni e dove ha perfezionato il suo modo personalissimo di fotografare, Umberto Stefanelli ha esposto a New York, a Tokyo, a Minneapolis, a Chicago, a Roma,a Firenze, a Vienna, a Shangai, a Lishui in Cina. Le sue opere sono conservate nel Polaroid International Museum U.S.A., nel Museo Nazionale della Fotografia di Brescia, nella Galleria Civica di Modena, nel CIFA - Centro Italiano della Fotografia d’Autore, nel Museo della Fotografia di Lishui – Cina, nello Shanghai Duolun Museum Of Modern Art ed in altre collezioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

Da giugno 2009 ha iniziato, su www.umbertostefanelli.com, un progetto di narrazione tra immagini e parole che è tuttora in corso.

pHOTogeisha che andrà avanti fino al 14 marzo sarà uno degli eventi di spicco della prestigiosa Rassegna Roma Fotografia 2020 che prevede,all’interno di spazi pubblici e privati della Capitale, la partecipazione di grandi nomi della fotografia internazionale che terranno workshop, talk, incontri e dibattiti con il pubblico.

Umberto Stefanelli terrà presso la MUEF Art Gallery nella giornata del 7 marzo dalle ore 18,30, un talk aperto al pubblico ad ingresso gratuito in cui spiegherà la genesi della mostra.



pHOTogeisha One Night Stand in Osaka – Immagini di Umberto Stefanelli

MUEF Art Gallery

Via Angelo Poliziano 78/b Roma

dal 27 febbraio al 14 marzo dal martedì al sabato 11/13.30 -15,30/19,30

Inaugurazione giovedì 27 febbraio dalle 19 alle 22

Ingresso Gratuito

Project Manager : Sergio Emiliano

Ufficio Stampa e Comunicazione: Stella Maresca

Gallery