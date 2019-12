Phonema Gospel Singers in concerto al Cotton Club

La qualità dei Phonema Gospel Singers per un augurio di Natale a modo nostro. Un coro che nasce nel 1996 sotto la direzione di Antonella Cilenti ed in breve tempo raccoglie molti consensi a Roma e nel resto d’Italia, moltiplicando le sue esibizioni fino a diventare il punto di riferimento per il genere Gospel, tanto da essere richiesta anche per importanti progetti musicali e da artisti del calibro di Mario Biondi.



Il repertorio, oltre a canti gospel tradizionali e contemporanei, si arricchisce di contaminazioni provenienti dal soul e dal pop. I Phonema Gospel Singers sono stati protagonisti di emozionanti performance in alcune tra le più importanti chiese e basiliche di Roma. Tra le ultime partecipazioni: RAI 1 – Uno Mattina; RAI Radio 2 - Il Ruggito del Coniglio; TV2000; quarantesimo compleanno di Francesco Totti.



ANTONELLA CILENTI DIRETTORE



PREZZI

LIVE SHOW €10 con consumazione

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

Inizio concerto ore 21:30



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it