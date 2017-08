Domenica 3 settembre alle ore 10.00 si svolgerà la PHARMA RUN FOR LIFE, maratona di beneficenza organizzata dall'Ordine dei Farmacisti di Roma in memoria di Giustino Salvo.



Si tratta di una maratona non competitiva di 5 Km. che può essere effettuata attraverso la corsa, la camminata e la passeggiata con il proprio cane.

Prevista una piccola competizione anche per i più piccoli, con ricchi premi per tutti.

Durante la mattinata sarà presenta anche una emoteca del Policlinico Gemelli, per chi volesse donare il sangue.



La quota di iscrizione prevede contributo minimo di € 5,00.



E' possibile effettuare la pre-iscrizione per telefono: 3397565936 o 3397209153 o direttamente in loco dalle ore 08.30.



Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti oncologici di AFRON Oncologia per l'Africa Onlus ( www.afron.org ), in particolare al progetto ISAAC di supporto psicologico e ludico ricreativo ai piccoli pazienti oncologici in Uganda.



CORRI CON IL CUORE, CAMMINA PER LA VITA