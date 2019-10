Phantom limb, la mostra di Adam Grossman Cohen

Martedì 5 Novembre 2019 ore 19, INTERZONE GALLERIA presenta la mostra "phantom limb" del fotografo e filmmaker americano Adam Grossman Cohen.



«...‘Arto fantasma’ come metafora della Memoria, smarrita e ritrovata. Al posto di vecchi ricordi, volti e sensazioni adesso solo l’Immagine… immagini che possono giungere a noi dal passato, con la forza fisica della loro intensità, portando il ricordo di luoghi e tempi che non abitiamo più fisicamente, di persone che non sono più accanto a noi, sepolte e poi riesumate...»



La mostra proposta a INTERZONE GALLERIA, curata dal fotografo Lorenzo Castore, presenta 5 cortometraggi inediti girati in Super-8, e una raccolta intima di fotografie. La sezione fotografica si compone anche di vecchie immagini e oggetti raccolti nel corso degli anni nei mercatini delle pulci di tutto il mondo, combinati con frame stampati da filmati Super-8 che Adam Grossman Cohen ha girato tra gli anni ’80 e oggi.



Adam Grossman Cohen si esprime in un territorio in bilico tra cinema, pittura e fotografia. Scrive di lui Maria Nadotti: «...È lui stesso a dichiararsi, lucido e ossessivo, un uomo senza casa, sospeso nel tempo, come se la storia gli avesse negato ogni appartenenza. È attorno a questo nucleo, un vuoto popolato di presenze impalpabili o di ombre indelebili, che bisogna indagare. Perché è da qui che scaturiscono le sue immagini sgranate, spettrali, erose, insidiate da una stratificazione lenta e implacabile, morenica, e i suoi labili, abbuiati trittici metropolitani.»



In occasione dell’inaugurazione della mostra verrà presentato il DECIMO di una serie di POSTER da collezione in tiratura limitata, prodotti da INTERZONE insieme a LUCE. I 12 fotogrammi raccolti nel poster “...sono in un'unica sequenza temporale, girati sullo stesso rotolo di film Super-8 e tutti nello stesso giorno, nella neve pesante... andando dal grande cimitero ebraico vicino a Coney Island fino al mio appartamento a Brooklyn, con la vista dalla mia finestra che ho guardato ogni giorno per quasi 24 anni.”



L’artista Adam Grossman Cohen sarà presente al vernissage della mostra martedì 5 novembre 2019 alle ore 19.



Stampe fotografiche mostra eseguite da Matteo Alessandri/LUCE



Adam Grossman Cohen, Super-8 filmmaker e fotografo nato a New York City nel 1954. Oggi vive a Berlino. selected solo photography exhibitions: gallery 59 rue de rivoli paris—2010; b>gallery rome—2009; galleries fnac—milan, genoa, naples, rome, turin—2009; espace photo st.cyprien, toulouse—2008; alchemia gallery, krakow—2007; gallery vu paris with michael ackerman—2005; galapagos-occularis, brooklyn—2003. selected film screenings: gallery 59 rue de rivoli, paris—2010; espace photo st.cyprien, toulouse—2008; ronald feldman gallery, n.y.—2003; sundance channel—[television] usa—2002; public broadcasting service—[television] usa—2001; new york metropolitan museum of art—2000; brooklyn museum of art—2000; brooklyn academy of music—2000; cherbourg-octeville saison photographique—2000; rotterdam film festival—2000; new york film festival—2000; argos short film festival vevey, switzerland—2000; nelson atkins museum of art usa—1998; pratt institute—program for art on film—1997; museu d’art contemporania de barcelona—1996; pacific film archives, ucla berkley—1995; oberhausen short film festival germany—1994; wdr television cologne, germany—1994; british short film festival, london—1994; american film institute national video festival—1994; villa do conde international short film festival portugal—1994; american film institute film festival—1994; centre de cultura contemporanea de barcelona—1994; whitney museum downtown, new york city—1993; sao paulo museum of image & sound—1993; london film festival—1993; dallas video festival/dallas museum of art—1993; international festival of video & electronic art montreal—1993; dia center for the arts nyc—1992. grants and awards: creative capital foundation 2008; l. comfort tiffany foundation 2003; nysca media production grant 2002; creative capital foundation 2000; argos-vevey short film festival 1st. prize 2000; new york state foundation for the arts—film 1997; nyfa—video 1997; jerome foundation—film 1996; nyfa—photography 1989.



ADAM GROSSMAN COHEN | phantom limb

a cura di Lorenzo Castore

in mostra 05.11.2019 | 30.11.2019

martedì - venerdì, ore 15–20

sabato, ore 11–13 e 16–20