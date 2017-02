Nel corso della conferenza gli autori del libro "Pezzi di cuore. Storie di genitori, figli e tribunali", Daniela Bartoli e Maurizio Giusto, ci accompagneranno in un interessante viaggio attraverso le difficoltà delle decisioni riguardanti l'affidamento dei figli nelle cause di separazione giudiziale, per esplorare meglio sentimenti ed emozioni alla scoperta delle nostre risorse e dei nostri talenti, al fine di riuscire a capire meglio i figli, ma soprattutto NOI, in relazione con i figli.