Pezzettini: festa della lettura a torpignattara

L’Associazione Altra Mente -scuola per tutti- organizza dal 21 al 26 gennaio 2019 la V° edizione della Festa della lettura, dal titolo “Pezzettini”, che ha avuto il patrocinio gratuito della Regione Lazio, Del Comune di Roma Capitale, delle Biblioteche di Roma e gli auspici del Centro del libro e della lettura. Durante l’evento le letture ed i libri saranno i protagonisti di una maratona culturale offerta come dono al quartiere e alle scuole del Municipio V con le quali Altra Mente collabora da anni. L'abbiamo chiamata Pezzettini perché in una città e in una società sempre più divisa e parcellizzata, la sensazione comune è quella di essere un pezzettino isolato in un mare di confusione e abbandono e siamo convinti che per superare questo la lettura può essere un collante utile e prezioso come loro, proprio come fanno in Giappone con l’arte del Kinsugi che si adopera per riparare le ceramiche, unire con il piacere delle storie.

Dal 21 al 25 gennaio in diverse scuole del Municipio V saranno coinvolti bambin/e , ragazze/i nella discussione sul libro con autori e autrici. Il 26 gennaio si terrà nella Spazio Altra Mente Via Laparelli 60 l’evento finale.

Sarà esposta la mostra EMOZIONI MIGRANTI con disegni realizzati da studenti delle scuole coinvolte nell’evento, un laboratorio radio e letture ad alta voce per i più piccini. Dalla mattina alla sera ci saranno presentazione di libri e alle 18,30 avverrà la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura che Altra Mente ha riservato ai giovani. I vincitori saranno premiati da note personalità con una VALIGIA DI LIBRI per le diverse classi di età. A Pezzettini off partecipano anche alcuni ragazzi/e reclusi a Casal del Marmo in collaborazione con l'associazione Fuori Riga. A febbraio l'associazione Altra Mente si recherà a Casal del Marmo per la premiazione del vincitore. La Festa è una delle occasioni per stare tutti insieme in un clima di festa e di amicizia.

PROGRAMMA PEZZETTINI 2019

LUNEDI' 21 GENNAIO 2019 – Ore 10.00 Scuola Media Alberto Manzi: Vichi De Marchi “ Le ragazze con i numeri” (Editoriale Scienza) Facilitatrice: Flore Murard Yavanovitch (giornalista e scrittrice)

MARTEDI' 22 GENNAIO 2019 – Ore 11.00 Scuola Elementare Enrico Toti: Federica D'Ascani “ Cole Tiger e l'esercito fantasma” (Sinnos) – Facilitatrice: Rossella Gaudenzi (viadeiserpenti.it)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 – Ore 9.30 Scuola Elementare Grazia Deledda: Chiara Ingrao “ Mal di paura” Edizioni Corsare. Facilitatore: Francesco Maria Salimbeni (educatore)

GIOVEDI' 24 GENNAIO 2019 – Ore 11.00 Scuola Media Laparelli “Anche Superman era un rifugiato” (Piemme) con Carlotta Sami (portavoce UNHCR per il Sud Europa) e Fabio Santomauro (illustratore). Facilitatrice: Patrizia Sentinelli (Altramente – scuola per tutti)

VENERDI' 25 GENNAIO 2019 – Ore 12.30 Scuola Media Beccadelli: Ritanna Armeni “Marina” (Ed. Perrone) Facilitatrice: Elena Zizioli (Scienze della Formazione Roma Tre)

SABATO 26 GENNAIO 2019 – SPAZIO ALTRAMENTE – VIA LAPARELLI, 60 Ore 10.30 Emanuela Valentini “ Grotesquerie” (Dana Edizioni) con Barbara Ferraro (Libreria Il Giardino Incartato) Ore 11.30 Pierluigi Sullo “ La rivoluzione dei piccoli pianeti. Un romanzo nel 68” Lastaria Edizioni. Ne discute con l'autore Monica Di Sisto (giornalista) Ore 16.00 Michele Colucci “ Storia dell'immigrazione straniera in Italia” (Carocci Editore) Ne discutono con l'autore: Della Passarelli (direttrice editoriale Sinnos), Rosa Jijon (Segretario Culturale del IILA, Istituto Italo-Latinoamericano) e Pilar Saravia Ore 17.00 Andrea Cotti “ Il cinese” Rizzoli. Con l'autore Sandro Medici (giornalista) Ore 18.00 Luca Mascini (Militant A) “Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo” (Goodfellas) Letture a cura Teatro Studio Uno Ore 18.15 PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE VINCITORI CONCORSO SCRITTURA ** Antonio e Marco Manetti (registi), Giuseppe Antonelli (linguista), Rosella Postorino (scrittrice) **Ore 16.30 Il mostro dei libri: letture a voce alta per bambine e bambine curiose (con la voci di Alessandra Craus, Giovanna De Rienzo, Rossella Gaudenzi, Pamela Nicosia) **Ore 15.30/18.30: Radio Pezzettini – laboratorio radio per ragazzi e ragazze (per un gruppo di 10/12 ragazz* età11/14) a cura di Ilde Sonora **Emozioni migranti: esposizione dei lavori realizzati nell'ambito del progetto Colours of a Journey

MARTEDI' 5 FEBBRAIO 2019 ORE 11.00 – Presso il Liceo Kant - Nadia Terranova “Addio fantasmi” Einaudi. Ne discute con l'autrice Barbara Ferraro (Libreria Il Giardino Incartato)