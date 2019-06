Torna la pioggia di petali di rosa al Pantheon: un migliaio di visitatori per il suggestivo evento

Migliaia di petali rossi che scendono a pioggia dal foro centrale del tetto del Pantheon. Anche questa mattina, come da tradizione, alle 11, in occasione della messa celebrativa per il giorno della Pentecoste, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Roma, con tre squadre e il nucleo SAF, ha presenziato l'evento.

Almeno una dozzina di vigili è salita sulla copertura del mausoleo, del diametro di almeno 9 metri, e ha gettato i petali di rosa. Uno spettacolo emozionante che simboleggia la discesa dello Spirito Santo. Anche quest'anno hanno assistito all'evento un migliaio di persone.

La cerimonia, sospesa per lunghi anni, è stata ripristinata nel 1995, ma la tradizione cristiana ha quasi duemila anni: deriva anche dall’antica festa di Pentecoste dei primi cristiani a Roma, quando la rosa rappresentava anche lo Spirito Santo ed era il simbolo del sangue versato dal Crocefisso per la redenzione dell’umanità.

