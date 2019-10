Petali d'anima e carne / libro + concerto TOW

Sabato 26 ottobre, incontro romano dedicato a "Petali d'anima e carne" di Liviana Ceccarelli, che sarà ospite del Circolo di lettura della Biblioteca Rugantino, coordinato dalla scrittrice e critica letteraria Livia De Pietro.

Arricchiranno la presentazione gli interventi musicali del gruppo TOW - FRANCESCO DE SANTIS, TIBERIO DI FIORI, AMEDEO TOZZI CHRISTIAN LATINA - e l'esposizione di opere dell'artista ALESSANDRA ORBATTI, ispirate ai racconti dell'autrice. Ringraziamo Livia De Pietro, la responsabile delle Attività Culturali e Promozione della Lettura della biblioteca Rugantino, Viviana La Gioia, e tutti gli artisti che parteciperanno all'evento.



Petali d'anima e carne è un'opera forte, che lotta, che esalta il potere dell'interiorità e accompagna l'espressione della propria sfera emozionale per fare emergere quelle ombre che attendono di essere conosciute, portate alla luce; una raccolta di racconti in cui il dolore e la grazia viaggiano insieme, per riscoprire la scintilla di eterno che abbiamo dentro.