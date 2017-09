Pet show - Amici a 4 zampe

Sabato 16 e domenica 17 Settembre, un weekend dedicato ai migliori amici dell'uomo al Centro Commerciale Panorama Tiburtina con dimostrazioni, spettacoli e una meravigliosa rassegna canina



Un appuntamento tutto dedicato ai nostri amici 4 zampe, con un weekend che vede ospiti le associazioni del territorio impegnate in attività di sensibilizzazione a favore dell’affido e contro il randagismo e l’abbandono degli animali.

Stand di rifugi, canili e associazioni animaliste, esibizioni dei centri cinofili del territorio, punti di informazione per il benessere animale e l’educazione di base, incontri con veterinari ed esperti.



Sarà inoltre possibile partecipare con il proprio amico a 4 zampe ad una rassegna canina amatoriale, iscrivendosi nei giorni 2, 3 e 9, 10 Settembre, con orario 11-13 e 16-19 presso le postazioni dei volontari di ALFA – Love For Animals e MICIFELICI & ONLUS attivo in galleria.