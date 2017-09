Si terrà sabato 23 settembre e domenica 24 settembre a Romaest il "PET SHOW AMICI A 4 ZAMPE". Due Giornate dedicate ai nostri amici più fedeli con l'allestimento di 3 aree tematiche: Area Wellness dedicato al benessere del cane quindi con toelettatori, veterinari e negozio per animali; Area Social dedicato a conoscere le associazioni animaliste e i rifugi attivi nella propria città; Area Show dove si faranno esibizioni e dimostrazioni dei Centri Cinofili locali e pet therapy.

Pet Show amici a 4 zampe a Romaest

Nella due giorni verrà inoltre organizzata, nell'area show a partire dalle 17.30, una rassegna canina amatoriale gratuita alla quale possono partecipare tutti i proprietari di cani e vincere gli attestati Best In Like (durante la rassegna di Sabato 23 settembre) e Best in Beauty (durante la giornata di Domenica 24 settembre). Sarà possibile iscrivere il proprio cane alla rassegna anche durante le giornate dell'evento entro le ore 16.

L'evento è in collaborazione con l'associazione AIDA&A Onlus, l'associazione INSIEME PER FMB, l'associazione AIMA CIVE ONLUS, l'associazione ATA PC sezione di Roma, l'associazione IO LIBERO AVCPP, l'associazione AMICI DI FIDO, l'associazione MICI FELICI&CO, l'associazione I GATTI DI TOR PIGNATTARA, il salone di toeletta TOELETTATURA MODERNA, il centro cinofilo DOG REVOLUTION, il Centro Cinofilo FEDELE AL SUO PADRONE e il Centro Cinofilo DONGESS. Partner tecnico il punto vendita MY PET.