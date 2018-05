Il pesciolino d'oro al Teatro Testaccio

La fiaba narra di come un pesciolino d’oro, al quale un vecchio pescatore salva la vita, esaudisca uno dopo l’altro, i desideri sempre più esigenti della sua bisbetica moglie, fino a perdere la pazienza e a punirla come merita.



Con la rappresentazione di questa fiaba, intendiamo dare importanza a tematiche semplici e fondamentali e ad esaltare i buoni sentimenti quali: umiltà, amicizia, fiducia e buon senso.



Con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Giulia Balbi.



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti. È adatto ai bambini dai 3 anni in su. Il costo è di 6 euro (+ tessera annuale di 2 euro solo per gli adulti).



Prenotazione obbligatoria



3383609134



petracheng@yahoo.it



https://www.facebook.com/PetraChengLab/