Spettacolo teatrale "Il pesciolino d'oro" all'aperto con merenda

Sabato 25 maggio alle 16.00 ci sarà lo spettacolo per bambini "Il Pesciolino d'oro" della compagnia teatrale Bolle Spaziali. Si terrà nel cortile di NANANÀ con-fusion bistrot - Via Antonio Cesari 2-2/a (Monteverde) - Roma



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti. È adatto ai bambini dai 2 anni in su. Il costo è di 10€ a bambino con la merenda.



Tutto procede bene nella povera dimora del vecchio pescatore e di sua moglie Isabella, lei si occupa della casa e lui di procurar del cibo per tutti e due.

Sono passati i tempi in cui pescare significava anche guadagnare ed ora il vecchio pescatore si limita a portare a casa quanto basta per seguitare a vivere, trascorrendo però le intere giornate seduto sugli scogli ad ascoltare la voce del mare in tutta serenità.

Per la vecchia Isabella la vita però non è così tranquilla, lei desidera più di quel che ha, perciò è sempre scontenta e scontrosa con il povero marito. Un bel giorno il vecchio prende un pesce molto strano, pesante, parlante e tutto d’oro, che pur di essere lasciato andare offre al pescatore di esaudire ogni sua richiesta...



Per info e prenotazioni

3383609134 petracheng@yahoo.it

Fb petrachenglab

www.petrachenglab.it

