Arriva il pesce a miglio zero al Mercato Contadino

A partire da sabato 8 giugno, tutti i sabati e le domeniche arriverà il pesce a miglio zero al Mercato Contadino Roma Capannelle aperto tutti i fine settimana dalle 8,30 alle 13,30.

Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati del buon cibo che – oltre ai prodotti del territorio quali frutta e verdura appena raccolte, prodotti da forno realizzati con lievito madre, mozzarelle e formaggi di pecora, bufala e mucca – potranno trovare dell’ottimo pesce freschissimo e di qualità della Cooperativa pescatori di Terracina “La Sirena”, la più antica cooperativa di pescatori della città, impegnata con Legambiente in un progetto di lotta internazionale contro la plastica in mare.

Vendita diretta del pescato locale

Il Mercato Contadino Roma Capannelle dunque crea uno spazio anche per la vendita diretta del pescato locale e promuove nuovi modelli di consumo anche per i prodotti di filiera corta del mare, per tutelare la salute dei consumatori e sostenere l’economia locale.

Tre quarti del pesce che finisce sulle nostre tavole non proviene dal nostro mare, ma dall’estero, dove la pesca avviene con metodi non rispettosi dell’ecosistema marino. La pesca a miglio zero favorisce invece il naturale ripopolamento dei mari, essendo affidata a piccoli pescherecci a conduzione familiare (due terzi della flotta dei pescherecci italiani), come i pescherecci della Cooperativa “La Sirena” di Terracina.

Dunque pesce locale a miglio zero per i frequentatori del mercato contadino, e soprattutto pesce azzurro, fresco, genuino e prezioso per la nostra salute.

Il pesce azzurro - 5 benefici per la salute

Il “pesce azzurro”, è un appellativo con cui si indica un gruppo di pesci di piccola misura che condividono caratteristiche nutrizionali e di aspetto e non si riferisce a una specie ittica definita scientificamente. Molto importante per la nostra salute perché ricco di acidi grassi buoni, gli omega 3, oltre ai sali minerali tra cui calcio, zinco, selenio, potassio, iodio e fosforo, e alle vitamine, in particolare vitamina A, vitamine del gruppo B e vitamina D.

Nonostante abbiano dimensioni e forme diverse, vengono considerati pesci azzurri anche ricciola, tonno, palamita e pesce spada, merluzzo.

In generale, questa categoria di pesci ha un elevato contenuto di proteine e grassi buoni per la salute. Le calorie sono circa 130 ogni 100 g (la sardina ne ha ad esempio 129). Ovviamente, per non appesantire il conto calorico, è importante scegliere metodi di cottura sani e non esagerare con i condimenti.

Tutti i pesci appartenenti a questa categoria sono tra i più ricchi in assoluto per contenuto di omega 3 EPA e DHA, acidi grassi insaturi molto importanti per la salute. Inoltre, il pesce azzurro assicura un elevato contenuto di sali minerali, quali fosforo, ferro, calcio e iodio. Buona anche la presenza di vitamine, in particolare quelle del gruppo B, la D e la E.

Perché mangiare pesce azzurro?

Una fondamentale caratteristica del pesce azzurro è quella di avere un ottimo potere saziante, fattore che lo rende alimento ideale anche per chi sta seguendo una dieta. Tutti i pesci appartenenti a questa categoria, grazie alle proprietà nutrizionali, offrono diversi benefici per la salute:

1 – Gli omega 3 proteggono il cuore, grazie agli acidi grassi insaturi del tipo omega 3, il pesce azzurro ti aiuta a controllare il livello di trigliceridi nel sangue. Con conseguente funzione protettiva del sistema cardiovascolare e azione di contrasto verso i disturbi dell’apparato cardiocircolatorio.

2 – Aiutano il funzionamento del metabolismo. Benefici del pesce azzurro per tiroide e metabolismo. Lo iodio contenuto in questa categoria di pesci è un minerale necessario al buon funzionamento della ghiandola tiroidea, responsabile della regolazione del metabolismo basale. Mangiare regolarmente pesce azzurro ha quindi un effetto positivo sul buon funzionamento del metabolismo.

3 – Combattono l’invecchiamento. I benefici degli acidi grassi omega 3 non si fermano alla protezione del sistema cardiovascolare. Infatti, questi nutrienti aiutano a non incorrere in patologie da carenza, che possono portare a deficit neurologici.

Gli omega 3 diminuiscono le probabilità di soffrire di demenza senile, combattendo l’invecchiamento precoce e contrastando l’insorgere di patologie come Alzheimer e aterosclerosi, anche grazie alla loro azione antinfiammatoria.

4 – Sono amici della vista. Il pesce azzurro protegge la vista. Un altro beneficio degli omega 3 per il tuo organismo è quello di proteggere la vista. Questi grassi contribuiscono allo sviluppo nervoso e oculare dei bambini, soprattutto nel corso della gravidanza. Inoltre, gli omega 3 esercitano un’azione vasodilatatrice della rete capillare oculare, favorendone l’elasticità. Alcuni studi hanno anche identificato un legame tra consumo di pesce azzurro e ridotto rischio di perdita della vista negli anziani.

5 – Facili da digerire. Aiuta la digestione con il pesce azzurro. I pesci di questo gruppo hanno un’eccellente digeribilità, dovuta alla tenerezza dei fasci muscolari, privi di quel tessuto, presente in carne, molluschi o crostacei, che rende più difficile la digestione. Allo stesso tempo, la presenza abbondante di proteine nobili ad elevato valore biologico li rende estremamente nutrienti.