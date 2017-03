Pesce d’aprile al Bioparco. Sabato I aprile al Bioparco giornata speciale alla scoperta delle stranezze e dei tanti “scherzi della natura” e di come gli animali siano i più grandi esperti di pesci d’aprile.

Proteggersi dal freddo estremo, combattere la mancanza di acqua, camminare sull’acqua o cambiare colore: gli animali sembrano spesso giocare con le leggi della scienza, riuscendo a superare situazioni critiche per sopravvivere.

Dalle ore 11.00 alle 17.00 i bambini potranno partecipare a esperimenti di chimica come ‘Il camaleonte liquido’ e ‘La corsa impossibile’, per svelare i colori dei sentimenti e i segreti della una corsa sull’acqua , oppure ‘Nascondino sotto il ghiaccio’, il mistero della sopravvivenza a temperature bassissime. E ancora, ‘L’acqua che non bagna’, per capire che talvolta essere unti è un indispensabile valore aggiunto.

Le attività sono incluse nel costo del biglietto al Bioparco.