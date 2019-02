Permanent Collection

27 febbraio - 16 marzo 2019

Curatore: Cristina Madini

Opening 27 febbraio ore 17



Questa mostra di opere d'arte originali esplora la diversità degli argomenti che evidenziano il patrimonio culturale di artisti provenienti da un programma di selezione che Rossocinabro esporrà insieme ad opere provenienti dalla collezione permanente della Galleria.

Quaranta pezzi di opere d'arte originali divisi in cinque categorie - pittura, disegno, fotografia, grafica, scultura - raffigurano una varietà di stili artistici e medium. Gli utenti potranno trovare nel sito approfondimenti su ciascun artista in mostra, in ordine alfabetico o divisi per categoria (figurazione, astrazione e informale, fotografia, arte digitale e scultura)



This exhibition of original artwork explores the diversity of the topics highlight the cultural heritage of artists from a selection program that Rossocinabro exhibit along with works from the Gallery’s permanent collection.

Forty original artworks divided into five categories - painting, drawing, photograph, graphics, sculpture - depict a variety of art styles and mediums. Users can find the website by artist, alphabetically or by category (figurative paintings, abstract and informal paintings, photograph, digital art, sculpture)



Artists:

Janice Alamanou, Brian Avadka Colez, Carol Carpenter, Benny De Grove, Marie-Eléonore Desproges, Onno Dröge, Anna Freudenthaler, Lisbeth Glanfield, Ana Paola González, Sua Rose Kim, Marta Kisiliczyk, Eric Kovar, Lisa J Levasseur, LiV, Alexandra Mekhanik, Betsie Miller-Kusz, Elvio Miressi, Federico Pacitti, Paris Leroy, Doina Popescu, Irena Procházková, Daniela Rebecchi, Sandra Schawalder, Alice Scholte, Danguole Serstinskaja, Leuthard Seylech, Gladys Sica, Ildikó Terebesi, Jacqueline van der Grijn, Vorden, Silvia Withöft-Foremny



Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna 28

00187 Roma

www.rossocinabro.com

info 06 60658125

da lun a ven 11-19





img guida: Ecstasy, photo by Shelby Dillon