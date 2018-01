Il percorso alimentare dagli Ominidi all’Homo Sapiens

L’Associazione Ecologica Romana, organizza ogni giovedì pomeriggio, conferenze a carattere Botanico e Ecologico tenute da esperti del settore. Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative è riportato sul sito dell’Associazione.



Prendere atto del nostro passato più lontano per meglio comprendere, dal punto di vista salutistico/alimentare, le motivazioni, i vantaggi e gli svantaggi del percorso evolutivo dal Bonobo all’ Homo sapiens sapiens.

Il paradosso della Malaria, l’intolleranza all’Alcool o la tolleranza al Lattosio e che relazione c’è tra fumo e hamburger? Spunti per una riflessione degli ultimi secondi di un’evoluzione globale iniziata 24 ore fa.

L’incontro sarà condotto dal Dott. Roberto Grassetti.

Modalità ingresso : libero per la sola sala adibita alle conferenze.

Contatti : 3480706874 sito www.assecoroma.it

Prima di partecipare alla conferenza si consiglia di verificare tramite il sito dell’Associazione eventuali cambiamenti