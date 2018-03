Le donne, le storie, la memoria: percorsi urbani a Testaccio

L'associazione #IoCosì che si batte per la lotta ad ogni forma di discriminazione - in primis quella di genere - in partnership con l'associazione culturale Ottavo Colle, attiva nel campo della promozione e valorizzazione del turismo locale nelle periferie e nei quartieri storici, per la giornata dell' 8 marzo 2018 organizzano una passeggiata nel rione Testaccio sulla figura di tre donne: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri che in diversi periodi e in diversi ambiti, in quelle strade hanno vissuto, lavorato e affermato la propria personalità. Il percorso si articolerà lungo via G. B. Bodoni, via Amerigo Vespucci e via Marmorata, dove Maria Montessori inaugurò il modello educativo delle "Case dei Bambini".

Si visiteranno poi i luoghi del romanzo di Elsa Morante "La storia" parzialmente ambientato a Testaccio, rione dove l'autrice trascorse parte della sua vita. Infine si giungerà in piazza Santa Maria Liberatrice dove è apposta la targa dedicata a Gabriella Ferri e si leggeranno alcuni testi delle sue canzoni emblematiche della società e della cultura popolare romana.

La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria.

Appuntamento alla fontana delle anfore

Info e prenotazioni a:

segreteria@associazioneiocosi@gmail.com

prenotazioniottavocolle@gmail.com