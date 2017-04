Percorsi di turismo sociale: in bici nella Valle del Sorbo

Ciclo passeggiata tra le bellezze del parco del Veio organizzata dalla Casa Famiglia e Ciclofficina Oikos, un centro specializzato che da anni gestisce diversi progetti legati all'autismo. LA NOSTRA INIZIATIVA Offrire alle persone vicine al mondo della disabilità e non l'opportunità di vivere il Parco partecipando a percorsi ed eventi che attraverso la scoperta dei luoghi più interessanti, noti e meno noti del Parco, uniscono valori naturalistici e culturali da un lato (escursioni nella natura, visite ai beni storico-archeologici, attività ludico-ricreative, oltre ai picnic e momenti di ristoro) e dall'altro danno l'esplicita possibilità di poter entrare in contatto con altri modi di comunicare tipici dell'autismo o della disabilità in generale, in un reciproco scambio di grande umanità che può solo arricchire chi è disposto a lasciar dietro vecchi schemi. Identificare oggi il disabile con connotati perlopiù riduttivi e limitativi rispetto alla vastità delle possibilità che si possono mettere in atto per ridurre il gap rispetto al soggetto "normale" significa perdere l'occasione di meravigliarsi. Lavorare nel sociale per noi si traduce soprattutto nel battersi per l'integrazione, per una società che non ammetta alcun tipo di discriminazione e diversità, non può più quindi corrispondere solo alla costruzione di rampe, scivoli o ascensori a norma, la discriminazione va superata offrendo opportunità d'incontro e di conoscenza per favorire, più di ogni altra cosa, un'accessibilità mentale, caratterizzata da sensibilità, cortesia e disponibilità all'incontro di mondi diversi.

